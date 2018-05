Christophe ruilde Zonhoven voor Toronto: “Elke twee maanden krijg ik overlevingspakket met Belgische mayonaise”

Zonhoven - “Ik heb al redelijk wat gereisd in mijn leven, maar Toronto is de schoonste, fijnste en boeiendste stad die ik ooit bezocht heb.” Mocht Christophe Dewaele zijn job ooit beu worden, kan de Zonhovenaar altijd nog op de promotiedienst van zijn nieuwe thuisstad aan de slag. Een jaar na zijn verhuizing voelt hij zich al behoorlijk Canadees. “Maar om de twee maanden laat ik mijn ouders wel een overlevingspakket met Belgische mayonaise en chocolade opsturen.”

