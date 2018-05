Michel Preud'homme bij Standard: keizer met drie petten

Sinds woensdag is de terugkeer van Michel Preud’homme naar Standard officieel. De 59-jarige Luikenaar tekent voor vier jaar en krijgt op Sclessin drie petten: die van hoofdtrainer, technisch directeur en ondervoorzitter. Is dat combineerbaar? “Preud’homme krijgt de tijd om te bouwen, maar we moeten volgend jaar nog niet de titel verwachten”, vindt clubicoon Wilfried van Moer.