Lommelse gemeenteraad geschorst na rel over ‘foute’ Vlaamse vlag

Lommel -

De Lommelse gemeenteraad kende dinsdag een tumultueuze start toen N-VA plots een vlag met Vlaamse leeuw ontrolde. Aanleiding was de recente rel rond sp.a-schepen Engin Özdemir van Heusden-Zolder die verscheen in een optocht waarbij wolvenvlaggen werden gelinkt aan een extreemrechtse Turkse organisatie. Omdat Özdemir stelde dat een wolf in Turkije te vergelijken is met de leeuw in Vlaanderen, wilden de N-VA’ers met een Vlaamse vlag het verschil tonen. Toen bleek dat het ging om de Vlaamse strijdvlag, zonder rode klauwen, haalde PVDA fors uit.