Politie zit Nederlandse bruut die concertganger in coma sloeg in Sportpaleis op de hielen

Toon (met pet, rechterfoto) lag een week in coma. Links: DJ’s Dimitri Vegas en Like Mike deden zelf een oproep naar getuigen. Foto: Faroek

De Nederlandse en Belgische politie hopen snel de krachtpatser te arresteren die vorig jaar in het Sportpaleis in Antwerpen een Belgische concertganger zonder reden in coma sloeg. Na het opsporingsprogramma ‘Opsporing Verzocht’ op de Nederlandse tv kwamen er twaalf nieuwe tips binnen. Daarbij is ook de naam genoemd van de vermoedelijke dader.

Bijna een half jaar is in ons land vergeefs gezocht naar de dader. Tot de Antwerpse politie onlangs een tip kreeg dat de dader, een buitenwipperstype, wellicht een Nederlander was die met een groep Nederlandse vrienden het concert bijwoonde.

Daarop werd de zaak behandeld in het druk bekeken Nederlandse opsporingsprogramma Opsporing Verzocht. Met succes. “We kregen twaalf tips over de man met de tatoeage van een leeuwenkop op zijn linkerborst. Daarbij zijn ook namen genoemd”, zegt Anniko van Santen van Opsporing Verzocht.

De Nederlandse politie zegt dat ze de zaak nu snel hoopt op te lossen en werkt daarvoor nauw samen met de speurders van de recherche van de Antwerpse politie.

Een groep vrienden was op vrijdag 15 december 2017 in het Sportpaleis van Antwerpen om er een concert van dj’s Dimitri Vegas en Like Mike bij te wonen. De sfeer was uitgelaten. Tot Toon, een van de vrienden, plots een rake klap kreeg van een man met ontbloot bovenlijf. Dat gebeurde op een middenplein van het Sportpaleis. Waarom is nog altijd niet duidelijk. Er was geen ruzie. De gemene uithaal werd wel gefilmd.

Uitdagend geklede vriendin

De dader vertrok onmiddellijk na zijn uithaal uit het Sportpaleis. Samen met een vrouw met lang donker haar. Ze was ongeveer 1.70 m lang en droeg uitdagende kleding. De dader zelf liep in ontbloot bovenlijf en heeft een gespierd lichaam. Zijn haar was op het moment van het incident aan beide kanten opgeschoren. Bovenop is het wat langer, waardoor hij dit naar achteren draagt met gel. Hij heeft verschillende tatoeages, de meest opvallende op zijn borstkas. Aan de linkerkant staat een leeuwenkop getatoeëerd. Vermoedelijk beoefent hij een gevechtssport.

Als de zaak eindelijk opgelost zou geraken, zou dat vooral goed nieuws zijn voor het slachtoffer. Toon lag een week in coma en draagt nog altijd de gevolgen van de slag die hij toen kreeg. De slag was zo ongemeen hard en kwam zo onverwacht, dat de gevolgen voor het slachtoffer nog erger hadden kunnen zijn. Daarom voeren de Antwerpse politie en het parket een onderzoek wegens poging doodslag.