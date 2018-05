Hasselt -

Met "The Walk For The Climate" willen we laten zien dat we er nog steeds zijn en dat de politiek nog niet van ons verlost is. Woorden van Stijn Meuris, lid van VZW Klimaatzaak. Zondag houden ze een grote klimaatwandeling op domein Kiewit in Hasselt. Bij Klimaatzaak zijn ze strijdvaardig want nu het Hof Van Cassatie het beroep van minister Schauvliege heeft verworpen, kunnen ze de vier Belgische overheden voor de rechter brengen.