Albasini sprint naar eerste seizoenszege, Vanmarcke geeft op in Tour des Fjords

De Zwitser Michael Albasini (Mitchelton - Scott) pakte woensdag zijn eerste zege van het seizoen in de Noorse Tour des Fjords (2.BC). Hij won de tweede etappe in de sprint van een uitgedund peloton. Sep Vanmarcke gaf op door de gevolgen van zijn valpartij van dinsdag. Fabio Jakobsen (Quick-Step Floors) behoudt zijn blauwe leiderstrui.

Aan het eind van de 189 kilometer van de tweede etappe tussen Risor en Kristiansand lagen enkele klimmetjes, maar daarop wachtten Michael Gogl, Floris Gerts en Aksel Aasheim niet. Zij vormden de vroege vlucht van de dag, maar die had nooit kans op slagen door de kleine voorsprong die het peloton gaf onder leiding van onder meer Tim Declercq en Niki Terpstra, ploegmaats van leider Jakobsen.

Onderweg verloor het peloton Sep Vanmarcke. Daags na zijn val in de sprint gaf de renner van EF Education First - Drapac op in de bevoorradingszone. In de twee lokale ronden in Kristiansand kwamen er zoals verwacht enkele aanvalspogingen op de helling. Onder meer Lotto - Soudal roerde zich, maar een groep van een veertigtal renners trok samen naar de streep, waar een sprint het moest uitmaken voor de zege.

In die sprint trok Albasini aan het langste eind. De 37-jarige Zwitser, die in het voorjaar niet kon uitblinken door een virus, sprintte sneller dan de Nederlander Pim Ligthart en de Noorse thuisrenner Kristoffer Halvorsen. Met Edvald Boasson Hagen en Amund Grondahl Jansen haalden nog twee Noren de top vijf. Jakobsen finishte als achtste en kreeg na de finish een nieuwe leiderstruitje rond de schouders. Albasini volgt in de stand nu in dezelfde tijd.

De Tour des Fjords eindigt donderdag met een etappe van 185 kilometer tussen Farsund en Egersund.