Wayne Rooney flirt met Amerikaanse eersteklasser

Everton-aanvaller Wayne Rooney zal in de komende weken de bestuurders van D.C. United ontmoeten. Dat heeft de woordvoerder van de Engelse voetbalvedette woensdag bevestigd. D.C. United, afkomstig uit de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C., is actief in de hoogste Noord-Amerikaanse voetbalafdeling, de Major League Soccer.

Er is nog geen enkel officieel akkoord tussen de 32-jarige speler, die momenteel van een rustperiode geniet op het Caraïbische eiland Barbados, en de club uit Washington D.C. Volgens verscheidene Britse media zouden Everton en D.C. United weliswaar al een princiepsakkoord bereikt hebben ter waarde van 14,2 miljoen euro.

Als Rooney zijn handtekening zou zetten onder een contract in de MLS, zou hij de club van zijn hart en zijn thuisbasis - Everton - al na 12 maanden verlaten.

De voormalige kapitein van het Engelse nationale elftal maakte vorige zomer zijn terugkeer bij The Toffees, na dertien jaar trouwe dienst bij Manchester United. Rooney werd dit seizoen topschutter van zijn club met 11 doelpunten, maar slaagde er evenwel niet in de netten te doen trillen in 2018.