Flipkens moet schuilen voor regen in Nürnberg

Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson hebben woensdag hun duel in de kwartfinales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel/250.000 dollar) niet kunnen afwerken. De partij werd door regenval stopgezet en wordt donderdag hervat.

Flipkens en Larsson, die het tweede reekshoofd zijn in Nürnberg, staan in de kwartfinales tegenover de Duitsers Katharina Gerlach en Lena Rüffer. Het Belgisch-Zweedse duo staat er goed voor, want het won de eerste set met 6-3. In de tweede set staan de Duitsers wel voor met 1-2 en mogen ze serveren.

Eerder op de dag plaatste Flipkens (WTA 69) zich ook al voor de kwartfinales in het enkelspel door in de achtste finales de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 506) te verslaan in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-2.