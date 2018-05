Hasselt -

In een vernietigend advies zegt Unia, het centrum voor Gelijke Kansen, dat er sprake is van directe discriminatie met de opgelegde leeftijdsgrens van 32 jaar voor bewoners van de nieuwe woontoren aan het zwembad. De N-VA van Hasselt, die de zaak naar buiten brengt, spreekt van het zoveelste bewijs van amateurisme binnen het schepencollege. Dinsdag prijkt het schrappen van de leeftijdsgrens in de Kapertoren op de agenda van de gemeenteraad.