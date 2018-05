Elise Mertens vertrekt met ambitie naar Roland Garros: “Er is wel wat veranderd”

Bree - Na haar halve finale op de Australian Open wil Elise Mertens maar al te graag bevestigen op het Parijse gravel. “De ambitie is de derde ronde en meer, maar ik bekijk het match per match”, zegt Mertens aan de vooravond van Roland Garros.

Na haar laatste training woensdag in de Kim Clijsters Academy vertrekt Elise Mertens donderdag naar Roland Garros. Naast haar stunt in Australië wist ze dit seizoen ook al drie WTA-titels te winnen. “Het gravelseizoen is heel goed gestart voor mij”, zegt Mertens. “Daarna kwam er die infectie, maar daardoor had ik wel een korte break.”

Vorig jaar haalde Mertens de derde ronde, waardoor ze met ambitie naar Parijs mag vertrekken. “Als reekshoofd is het nu een heel ander verhaal, maar de ranking zegt niets”, aldus Mertens, nummer 16 van de wereld. “Roland Garros is wel als thuis spelen voor mij. Alle Belgen komen naar Parijs en iedereen staat er achter me.”

Ondanks haar nieuwe status in het vrouwentennis vindt de Limburgse dat ze nog niet bij de absolute topspeelsters hoort. “Er is wel wat veranderd, want ze kennen mij nu”, zegt Mertens. “Maar zij geven heel weinig cadeaus en punten weg. Ook ervaring speelt daarbij, maar ik ben nu wel al eens in die positie geweest.”

De kans bestaat dat Mertens in de eerste ronde tegen de teruggekeerde Serena Williams uitkomt, maar dat boezemt haar geen angst in. “Als ze goed speelt, is dat minder leuk”, lacht Mertens. “Maar zij komt terug en ik voel me goed, dus alles is mogelijk.”