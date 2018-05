Kinderen mogen fuiven in Versuz, ouders niet welkom

Hasselt - Donderdag 24 mei zal voor heel wat Hasseltse kinderen een dag zijn die ze niet snel gaan vergeten. Dan kunnen ze namelijk voor het eerst gaan fuiven op Cabaskesrock in de Versuz. En hun ouders, die mogen niet binnen.

Voor het tweede jaar op rij wordt Cabaskesrock in de Versuz Hasselt georganiseerd. De kinderen zullen naast muziek ook kunnen genieten van animatie en doe- opdrachtjes, maar dit jaar komt daar ook een make-over workshop en een fotobooth bij. Zo kunnen ze deze onvergetelijke avond samen met vriendjes en vriendinnetjes vastleggen en de foto mee naar huis nemen. “Cabaskesrock is de ideale eerste fuifervaring.”, vertelt schepen van Jeugd Valerie Del Re. “Veel kinderen horen de feestverhalen van een oudere broer of zus, of oudere vrienden en zijn hier nieuwsgierig naar. Cabaskesrock geeft hen een eerste fuifervaring binnen een veilige omgeving, op een toplocatie.”

Net als vorig jaar zijn volwassenen niet toegelaten. Aangezien veel ouders het jammer vinden dat ze niet binnen mogen, is er een aparte ingang voorzien naar de bovenverdieping. Van daaruit zien de ouders de dansende menigte, zonder dat hun kinderen last hebben van hun aanwezigheid.

De fuif is voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van alle Hasseltse scholen en gaat door in de Versuz op donderdag 24 mei tussen 18 en 21 uur. Tickets kunnen ook nog aan de kassa worden gekocht.