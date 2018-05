Wijziging decreet goegekeurd: Erik Gerits hoeft niet vervangen te worden als Limburgs gedeputeerde

Vanaf eind mei is Erik Gerits geen gedeputeerde meer, maar algemeen directeur van KRC Genk. Foto: JEFFREY GAENS

Brussel - Erik Gerits, die eind mei de Limburgse deputatie verlaat om algemeen directeur te worden bij KRC Genk hoeft toch niet vervangen te worden als Limburgs gedeputeerde. Het Vlaams Parlement heeft daarvoor woensdag via een spoedprocedure een wijziging aan het provinciedecreet goedgekeurd. “We geven provincies de vrijheid om een vrijgekomen mandaat niet meer in te vullen”, legt Vlaams parlementslid Nadia Sminate (N-VA) uit.

Omdat Gerits de deputatie eind mei verlaat om algemeen directeur te worden van KRC Genk, moest CD&V op zoek naar een vervanger. Het huidige provinciedecreet voorziet namelijk dat de provincieraad binnen de twee maanden een vrijgekomen mandaat invult.

CD&V had laten verstaan dat het Gerits eigenlijk niet meer wilde vervangen omdat de verkiezingen van oktober 2018 al voor de deur staan. Maar de regels lieten het dus niet toe om de post leeg te laten.

Daar past het Vlaams Parlement nu een mouw aan. Vlaams parlementslid Nadia Sminate legt uit: “Door deze wijziging krijgen provinciebesturen meer autonomie inzake het aantal gedeputeerden, zodat ze beter kunnen inspelen op concrete wijzigingen die zich kunnen voordoen in de loop van de bestuursperiode. De provincie kan nu beslissen om een opengevallen mandaat niet in te vullen. Als de provincieraad beslist om dat te doen, is de keuze definitief tot aan het einde van de bestuursperiode.”

De wijziging werd bijna unaniem goedgekeurd. Enkel oppositiepartij Vlaams Belang onthield zich bij de stemming.