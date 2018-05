VIDEO. Dit gebeurt er als twee lynxen elkaar tegenkomen

Sinds gisteren weten we dat Limburg een tijdje geleden bezoek kreeg van een Lynx. Twee Canadezen konden vorige week uitzonderlijk een ontmoeting tussen twee lynxen filmen. En dat levert bijzondere beelden op die nu wereldwijd viraal gaan.

In november vorig jaar werd in Voeren door enkele politieagenten een ‘vreemd’ dier gefilmd. Volgens verschillende experts die de beelden onderzochten, zou het om een lynx gaan. Voor het eerst werd dus een lynx gespot in Limburg.

In Canada komen de dieren wel vaker voor, maar ‘de spoken van het bos’ laten zich zelden op de gevoelige plaat vastleggen. Tot vorige week toen de Canadees Ed Trist en zijn vriendin Nicole Lewis deze bijzondere ontmoeting tussen twee lynxen kon filmen in het noorden van de provincie Ontario.