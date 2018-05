Politici mogen toch naam van partner gebruiken voor verkiezingen

Brussel - Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zullen kandidaten toch de naam van hun echtgenoot/echtgenote of partner mogen gebruiken op het stembiljet. Die mogelijkheid was eigenlijk sinds begin 2018 afgeschaft, maar wordt nu opnieuw ingevoerd. Dat heeft het Vlaams Parlement woensdag beslist. Initiatiefnemer Marnic Demeulemeester (Open Vld) is tevreden. Volgens hem kan de regeling zorgen voor “maximale herkenbaarheid van de kandidaten”.

Onlangs raakte bekend dat Celie Dehaene, echtgenote van wijlen Jean-Luc Dehaene, de CD&V-lijst in Vilvoorde zal duwen. Alleen zou ze dat volgens de regels moeten doen onder de naam Celie Verbeke. In 2011 heeft het Vlaams Parlement namelijk beslist dat kandidaten bij de lokale verkiezingen vanaf 2018 de naam van hun partner (getrouwd of wettelijk samenwonend, nog in leven of al overleden) niet meer mogen gebruiken.

Blijkbaar waren velen die afschaffing uit het oog verloren en er waren heel wat vragen en opmerkingen van lokale kandidaten over de kwestie. Vlaams parlementslid Marnic Demeulemeester legt uit: “Bovendien werd het enkel afgeschaft voor de lokale verkiezingen. Voor de parlementsverkiezingen mocht het wel nog, wat misschien niet helemaal logisch is, want het is vooral lokaal dat dit voor een kandidaat een meerwaarde kan hebben.”

Daarom stelde Demeulemeester voor om het gebruik van de naam van de partner toch toe te laten bij de lokale verkiezingen. Die regeling kreeg woensdag bijna unanieme steun (enkel Vlaams Belang onthield zich) van het Vlaams Parlement. “De aanpassing is dus goed nieuws voor bijvoorbeeld Carina Van Cauter-Tittelboom (Open Vld), Danielle Godderis-T’Jonck (N-VA), Celie Verbeke-Dehaene (CD&V) en vele andere lokale kandidaten”, aldus Demeulemeester.