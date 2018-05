Nummer vier voor Quick Step: Viviani sprint alweer naar ritwinst in de Giro

Elia Viviani heeft de zeventiende rit in de Ronde van Italië gewonnen. De Italiaan van Quick Step Floors was na 155 kilometer tussen Riva del Garda en Iseo de snelste in een massasprint. Viviani won voor Sam Bennett en Niccolo Bonifazio. Simon Yates blijft leider.

Het kon verschillende kanten op met de 17de etappe. Die loodste het peloton van Riva del Garda, aan de oever van het beroemde Gardameer, 155 kilometer westwaarts richting Iseo, met de Italiaanse Alpen en de moordende slotfase van deze Giro in het vizier. De rit opende met een flinke klim en ging fanatiek golvend verder, onder meer via een helling van derde categorie, halverwege zowat. Pas met nog vijftig kilometer voor de boeg werd overgeschakeld op vrij vlakke wegen. Geknipt om de sprinters nog eens hun pretje te gunnen? Daarvoor moesten hun ploegmaats het zaakje wel bij mekaar zien te houden.

Een flinke brok van de openingsklim bleef de renners bespaard. Een paar valpartijen nog voor de officiële start noopten de organisatoren om het tempo te drukken, zodat de pechvogels alle kans kregen om opnieuw aan te sluiten. Pas met een kilometer of zes in de kuiten kon er echt worden gekoerst. Dat gebeurde ook meteen. In een paar schuifjes vormde zich een kopgroep van veertien coureurs. Zonder Belgen maar met Salvatore Puccio en David De la Cruz (Sky), Giovanni Visconti (Bahrain), Davide Villella en Luis Leon Sanchez (Astana), Giulio Ciccone (Bardiani), Mattia Cattaneo en Francesco Gavazzi (Androni), Quentin Jauregui (AG2R), Krists Neilands (Israel), Ruben Fernandez (Movistar), Sebastien Reichenbach (FDJ), Nathan Brown (Education First) en de onvermijdelijke Alessandro De Marchi (BMC).

Het groepje ondervond heftige oppositie van het UAE Team van Fabio Aru, bijgesprongen door de Bora-maats van Sam Bennett. Het gevolg van al dat gewoel was dat het peloton in verschillende stukken brak. Rohan Dennis, de zesde van het klassement, was even niet bij de pinken, zodat zijn ploeggenoten aan de slag moesten om verdere averij te voorkomen. Ook Froome zat even te suffen. Midden het tumult gingen ook de koplopers voor de bijl. Alleen Jauregui, Cattaneo en Neilands bleven voorin (km 40).

Demarrages, demarrages, demarrages

Het trio werd na een vinnige jacht bijgehaald door negentien collega’s, terwijl achter hun rug Froome en co opnieuw aansloten bij de groep van rozetruidrager Simon Yates. Voorin bleven Atapuma, Conti, Laengen en Ulissi (UAE), Formolo en Pfingsten (Bora), Montaguti en Jauregui (AG2R), Frapporti, Cattaneo en Masnada (Androni), Luis Leon Sanchez en Villella (Astana), Visconti (Bahrain), Ciccone (Bardiani), De Marchi (BMC), Ladagnous (FDJ), Dayer Quintana (Movistar), Stybar (Quick-Step), Brown (Education First), Neilands (Israel) en Puccio (Sky). Een vrijgeleide zat er nog altijd niet in. Het bleef demarrages regenen in de hoofdmacht, zodat het niet hoefde te verbazen dat na er na één uur koersen al meer dan 45 kilometer waren doorgejaagd. De lijm pakte niet in de omvangrijke kopgroep, zodat het peloton hen snel te pakken kreeg. Met uitzondering van het duo Frapporti-Atapuma. Eerstgenoemde mocht de eerste tussensprint meepakken (km 58) maar dan zat het avontuur er ook voor hen op.

Rode lantaarn Fonzi (Willier Triestina) was de volgende onruststoker, gevolgd door Ben Hermans (Israel Cycling) en Cattaneo (Androni). Een aandringende Hermans kreeg op het colletje van derde categorie steun van het Sky-duo Poels en Elissonde, Sanchez (Astana), Visconti (Bahrain), Geniez (AG2R) en De Marchi (BMC). Zij kregen het gezelschap van de Duitser Schachmann (Quick Step). Eindelijk mag nog eens de chrono worden gehanteerd: 30”” op de top (km 71). Achter hun rug werd echter nog altijd niet gecapituleerd. Het verschil bleef miniem. Ellissonde, Visconti, Geniez en Schachmann haakten af, Torres (Androni) maakte de sprong vanuit de gereduceerde groep. Terwijl Torres alweer moest lossen, kregen de andere vier een boni van 25’’ bij mekaar. Leider Yates zette zijn manschappen op kop van het peloton om het zaakje eindelijk te koelen. Na twee uur stond nog altijd een gemiddelde van 43,750 km/u op de teller.

Toch sprinten

De onverhoopte windstilte liet de leiders toe om uit te lopen tot 1’50’’, terwijl het Bardiani-duo Andreetta-Barbin een hopeloze achtervolging probeerde. De mannen van Lotto NL (Van Poppel) vonden het toen welletjes geweest en kregen hulp van hun Bora-collega’s (Bennett). Kortom: nadat Poels en Hermans even voordien al moesten lossen, zetten ook Sanchez en De Marche zich recht op goed 11 km van de streep, en wenkte als apotheose van een ziedende etappe alsnog een sprint. Pogingen van onder meer Brambilla, Stybar en Lammertink leverden niets op.

Op natgeregend asfalt stormde de bende richting finish. Voorbeeldig gepiloteerd door ploegmaat Sabatini stoomde Elia Viviani naar de leiding om knap te weerstaan aan een remonte van San Bennett. Goed meteen voor een vierde ritzege en wat extra voorsprong in de strijd voor de paarse puntentrui. Jens Debusschere kwam als vijfde over de streep.

A frantic sprint finish ends in victory for @eliaviviani in the treacherous conditions ??#Giro101 pic.twitter.com/vWLmNi3c9C — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 23 mei 2018

Uitslag:

1. Elia Viviani (Ita/QST) in 3u19:57 (gem.: 46,5 km/u)

2. Sam Bennett (Ier/BOH) op 0:00

3. Niccolo Bonifazio (Ita/TBM) 0:00

4. Danny van Poppel (Ned/TLJ) 0:00

5. Jens Debusschere (Bel/LTS) 0:00

6. Kristian Sbaragli (Ita/ICA) 0:00

7. Jempy Drucker (Lux/BMC) 0:00

8. Sacha Modolo (Ita/EFD) 0:00

9. Andrea Vendrame (Ita/ANS) 0:00

10. José Goncalves (Por/TKA) 0:00

Stand:

1. Simon Yates (GBr/MTS) de 2866,4 km in 69u59:11 (gem. 40,95 km/u)

2. Tom Dumoulin (Ned/SUN) op 0:56

3. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 03:11

4. Chris Froome (GBr/SKY) 03:50

5. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 04:19

6. Rohan Dennis (Aus/BMC) 05:04

7. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 05:37

8. Pello Bilbao (Spa/AST) 06:02

9. Richard Carapaz (Ecu/MOV) 06:07

10. George Bennett (NZe/TLJ) 07:01