VTM, 20.40 uur - Met deze film schreef James Cameron geschiedenis. De film kostte meer dan het rampschip tijdens de bouw ervan van 1910 tot en met 1912 zelf had gekost. Het was de eerste film die op dvd/video werd uitgebracht terwijl hij nog altijd in de zalen liep. ‘Titanic’ was zo’n langlopend succes dat Paramount een aantal zalen een nieuwe filmkopij moest bezorgen omdat de eerste compleet versleten was.