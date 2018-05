Opgelapte iPads in folder van Kruidvat zijn “waardeloos, recht uit het stenen tijdperk”

In de nieuwe folder van winkelketen Kruidvat worden drie verschillende modellen iPads aangeboden. Het betreft zogenaamde ‘remanufactured’ toestellen. Dat zijn toestellen die bestaan uit tweedehands, gerepareerde en/of nieuwe onderdelen. Veelal zijn zulke toestellen iets goedkoper dan nieuwe, maar volgens het Radio 2-programma ‘De Inspecteur’ zijn deze toestellen verouderd en zo goed als waardeloos. “Het oudste toestel dateert van 2011, in computertermen is dat het stenen tijdperk”, vertelt Dries Cludts van Techzine.

Het klinkt als een goeie deal. “100 procent krasvrij, alle voordelen van nieuw maar dan veel voordeliger”, aldus de Kruidvat-folder. Voor die lagere prijs krijg je een zogenaamde “remanufactured” toestel. Dat zijn toestellen die als het ware opnieuw in elkaar zijn gezet. De onderdelen - gaande van het scherm tot de batterij tot het geheugen… - zijn gerecycleerd, tweedehands, hersteld en/of nieuw. Vaak komen zulke ‘remanufactured’ toestellen niet met de doos en bijhorende accessoires.

Foto: Kruidvat.be

Hopeloos verouderd

Kruidvat biedt drie modellen aan: de iPad Air 2, een iPad 2 en de orginele iPad Mini. Het probleem met de twee laatstgenoemden is dat de iPad Mini en iPad 2 niet meer ondersteund worden door Apple. Dat wil zeggen dat de meest recente versie het besturingssysteem iOS niet draait. “Alleen al om die reden is dit een slechte koop”, vertelt Dries Cludts van Techzine. “Veiligheid is heel belangrijk, als je niet de laatste versie van de software kan draaien, zitten daar mogelijk bugs of andere problemen in. Je ben gewoon veel veiliger af met de laatste versie van alle besturingssystemen.”

“Ook qua functionaliteit zullen die iPads achterlopen, de nieuwere en nieuwste versies van iOS bieden gewoon veel meer.”De Ipad mini werd voor het eerst gelanceerd in 2012 en iPad 2 in 2011: “In computertermen is dat echt het stenen tijdperk. Om die reden zijn die toestellen qua geheugen en processor hopeloos verouderd. Je gaat hier heel snel tegen de limieten van het toestel botsen, hedendaags apps en sites zijn veel groter en zwaarder dan vroeger. Zelfs een lichte gebruiker gaat al snel gefrustreerd raken.”

Ook is de prijs die Kruidvat hanteert twijfelachtig. Voor de iPad Air 2 vragen ze 349 euro. Een blik op het de officiële Apple-store toont dat die prijzen gangbaar zijn Een correcte prijszetting voor de verouderde modellen is moeilijker te achterhalen omdat Apple ze niet meer aanbiedt. “Geen van de drie lijkt me een goede koop, voor dat geld heb je een nieuwe tablet

Bij Kruidvat wenste voorlopig niemand te reageren.