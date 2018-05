Hasselaar veroordeeld tot 3 jaar cel wegens zwaar partnergeweld

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft een 53-jarige man uit Hasselt wegens partnergeweld veroordeeld tot drie jaar cel en een boete van 1.800 euro. Hij verkeerde in staat van wettelijke herhaling, want hij was al eens voor relationeel geweld tot één jaar cel met probatie-uitstel veroordeeld. Op 30 maart 2016 en in de nacht van 25 op 26 november 2016 moest zijn vrouw het ontgelden.

Het slachtoffer belde in november 2016 bij haar buurman aan met twee blauwe ogen. Haar broek hing vol bloed. Zij wenste aan de politie niets te verklaren, hoewel ze tegen de buurman had gezegd dat haar partner haar geslagen had. De buurman en een kennis mochten de hulpdiensten ook niet bellen. De man en de vrouw woonden officieel niet samen, zodat ze een uitkering konden krijgen

Op 30 maart 2016 werd zij in de hondenmand gegooid en kreeg ze met een plank klappen op haar hoofd, rug en linkerbeen. Hij lag onder invloed van alcohol op de sofa. De vrouw wenste opnieuw geen verklaring af te leggen, hoewel de politie de plank had teruggevonden. Volgens haar waren ze beiden in de fout gegaan.

Hoewel de man al eerder probatiemaatregelen opgelegd kreeg, wilde de rechter hem opnieuw de genademaatregel toekennen, omdat er een gunstig verloop was in het naleven van de voorwaarden na zijn invrijheidstelling. Hij kreeg uitstel voor de drie jaar celstraf, op voorwaarde dat hij zich laat begeleiden voor zijn alcoholproblematiek. Hij moet ook verplicht Antabuse innemen en een nuttige dagbesteding zoeken.