Recreatie As vzw/Dancecube danst doorheen New York

As - Op zaterdag 28 en zondag 29 april vond de jaarlijkse dansvoorstelling van Recreatie As plaats. Van de kleinste ballerina's tot de volwassenen, alle dansers zetten hun beste beentje voor.

Al 35 jaar staat Recreatie As garant voor danslessen in verschillende stijlen als jazz, modern, klassiek ballet en hip hop. De docenten van de club staan wekelijks klaar om de dansers nieuwe technieken aan te leren en mooie choreografieën te creëren. Jaarlijks wordt er een voorstelling georganiseerd zodat de dansers kunnen tonen waar ze een jaar lang aan gewerkt hebben. Dit jaar was dat Skyline.

De dansers namen het publiek mee door onder andere Manhattan, The Bronx, Central Park en Broadway. Met twee uitverkochte zalen was de voorstelling een groot succes. Na het drukke showweekend kregen de dansers een weekje rust. Daarna vloog de club er weer in met hun open lesweken.

Hun dansjaar afsluiten doen ze op zaterdag 23 juni met een pasta-avond. Voor meer informatie over de avond of de danslessen kan je terecht op https://recreatie-as.wixsite.com/dancecube