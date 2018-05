De gatenplant is hip, maar hoe onderhoud je hem?

Op foto’s van hippe interieurs op Instagram zie je ze gegarandeerd opduiken: de gatenplant, ook bekend als monstera. Deze tropische klimmer uit de aronskelkfamilie groeit vooral in de regenwouden van zuid-Mexico tot in Panama, maar is ook makkelijk te integreren in je eigen living. Met deze praktische tips van Sofie Vertongen van The Plant Corner in Antwerpen, creëer je de beste levensomstandigheden voor de groene eyecatcher.

De juiste lichtinval

“Een monstera voelt zich optimaal in een lichte omgeving. Plaats de plant echter nooit in de volle zon, en al zeker niet achter een raam waar de zon rechtstreeks doorschijnt. Dat kan leiden tot verbrande bladeren. Als er geen beweging in de plant zit tijdens de zomermaanden - wanneer je wekelijks een of twee nieuwe bladeren kunt krijgen - staat de plant wellicht te donker. Verplaats de pot zodat er meer daglicht op kan vallen. Reken in de winter niet op nieuw bladeren: van oktober tot april staat de monstera op non-actief.”

Voldoende water, nooit te veel

“De bewatering van deze hippe plant is heel simpel. De potgrond moet altijd een beetje vochtig zijn, maar nooit te nat. Voel voor je water geeft aan de grond of prik erin met een satéstokje. Kleeft er nog aarde aan, dan is de grond dieper nog vochtig en hoef je niet te bewateren. Te veel water is nefast voor deze plant omdat de wortels dan geen voeding meer kunnen opnemen en verdrinken, met afsterven tot gevolg. De potgrond raakt zo trouwens oververzadigd en er heerst een tekort aan zuurstof. Tip: geef in de zomer beter twee keer een klein beetje water dan één keer te veel.”

Foto: IG

Het effect van regenwater

“Sowieso is regenwater altijd de beste optie. De reden? Dit water is het voedzaamst voor je plant. Sommige mensen zetten de gatenplant bij meer dan zestien graden - met de beste bedoelingen - buiten als het regent, maar dat is niet aangeraden. Je hebt de regenval niet onder controle en je plant kan alsnog verdrinken. Bovendien heb je buiten meer kans op bladluis, die je dan weer mee naar binnen neemt. Wel een goed idee: besproei de bladeren van de plant minstens wekelijks (elke dag mag ook!) met regenwater. Hoe groter het bladoppervlak, hoe meer voeding het blad zal opnemen. Geen nood als je geen regenwater ter beschikking hebt: kraantjeswater doet ook dienst. Laat het eventueel wel een nachtje staan zodat de kalk erin verdwijnt. Bij het verstuiven voorkom je zo witte vlekken op de bladeren.”

De rol van de mosstok

“Een gatenplant groeit in de wildernis rond de stam van een andere boom. Met een mosstok kun je die stam simuleren en de plant naar boven begeleiden. Als je monstera een aantal jaar oud is, komen er allerlei vertakkingen tevoorschijn. Dit zijn luchtwortels die zoeken om zich vast te hechten. Bind ze aan de stok en de plant zal mooi verder groeien in de hoogte. Maar omdat de luchtwortels zo talrijk kunnen zijn en werkelijk alle kanten opgaan, snijden velen ze af. Dit is geen goed idee. Beter is om ze naar boven of naar onder, terug in de grond, te begeleiden om de natuurlijke groei te respecteren. Tip: houd de mosstok vochtig, dan kunnen de wortels zich beter vasthechten. Houd er wel rekening mee dat dit enkel slierten zijn die zich vasthechten: nieuwe bladeren zullen hieruit niet tevoorschijn komen. Leid je de kruipende klimplant niet naar boven, dan zal deze uiteindelijk over de vloer groeien.”

Foto: IG

Verpotten geblazen

“De monstera heeft zijn naam niet gestolen: het is een echt monster dat zich overal tussen wurmt. Net omdat de plant zo’n vlotte groeier is en veel extra wortels krijgt, is het aangewezen om jaarlijks te verpotten. Kies daarvoor niet meteen een dubbel zo grote pot, want dan bestaat het risico dat je te veel water zal geven. Een pot die twintig procent breder is qua diameter is ideaal. De eerste jaren krijgt de gatenplant nog geen luchtwortels, dan volstaat het op jaarlijks een extra laagje verse potgrond te voorzien.”

Wat met extra voeding?

“In principe is die niet nodig - je plant heeft voldoende met de juiste hoeveelheid licht en (regen)water. Wil je de monstera toch een boost geven? Doe het dan een keer per maand, kies voor een heel kleine hoeveelheid en doe het in de zomer. Te veel plantenvoeding kan ertoe leiden dat de wortels verbranden.”

Foto: IG

Snoeien maar

“Een monstera die zich goed voelt op zijn plekje kan heel groot worden en gaan overwoekeren. Daarom is het goed om de plant af en toe te snoeien. Als je de lengte inkort - knip steeds onder een slapende knop- krijgt de plant weer ruimte om breder te worden.”

Om te kweken

“Tegenwoordig is de populariteit van deze kamerplant aan het stijgen - leveranciers kunnen de vraag nauwelijks bijhouden. Het voordeel is dat ze makkelijk zelf te kweken is. Zoek naar een punt waar twee stengels van bladeren samenkomen en waaronder een luchtwortel groeit. Knip of zaag de plant af op de plek waar de twee stengels weer één worden. Houd de twee bladeren in een vaasje met regenwater en wacht tot er kleine witte wortels uit groeien. Dit vormt de basis voor een nieuwe monstera, eentje van eigen kweek nog wel. Na enkele weken kun je planten in universele potgrond. Let wel: in het begin krijg je enkel hartvormige bladeren zonder gaten. Hoe ouder je plant, hoe meer gaten in de bladeren. Gaat het groeien goed, dan kun je vanaf drie jaar beginnen begeleiden met een mosstok of alternatief.”

Meer info: www.theplantcorner.com