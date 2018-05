Grappige reisfoto's van jonge Vlaming gaan de wereld rond

Nietsvermoedend deelde de 17-jarige Sebastian uit Dilbeek een reeks vakantiefoto's uit Australië op Reddit waarop hij telkens met een verkeersbord poseert dat waarschuwt voor overstekend wild. Niet het traditionele toeristische plaatje dus en dat konden de Australiërs wel appreciëren. In geen tijd werd zijn grappig compilatiebeeld 17.000 keer geliket en ook al opgepikt door de internationale pers.

Sebastian gaat nog naar de middelbare school, maar trok afgelopen zomer met zijn gezin naar Australië voor een rondreis van drie weken. Ze bezochten daarbij kleppers zoals Ayers Rock, de oostkust van Brisbane tot Port Douglas en het bekende Great Barrier Reef. Bovenaan het verlanglijstje stond echter geen foto met een van die monumenten, wel eentje met een bord met een kangoeroe.

Daar slaagde hij wonderwel in, maar daar stopte het niet. "Tot mijn verbazing zagen we vervolgens veel andere verkeersborden met waarschuwingen voor dieren en toen heb ik besloten dat ik van elk bord een foto wou. Dikwijls reden we er te snel voorbij en moesten we terugkeren. Het was ook vaak langs drukke wegen." Niet zonder risico dus, maar er volgden nog foto's met daarop een koala, krokodil of emoe. De Australiërs zelf, die kunnen zijn originele invalshoek wel smaken.

Zeldzaam

"Toevallig ging ik dit weekend door mijn foto’s en vond ik deze terug en besloot die op Reddit Australia te posten zonder enige verwachting", vertelt Sebastian. "Tot mijn grote verbazing waren er veel positieve reacties en werd de foto meer dan 17.000 keer geliket op zeer korte tijd. Er volgden ook grappige commentaren van vooral Australiërs met veel verbeelding. Velen onder hen merkten op dat de ‘tree kangaroo sign’ zeer zeldzaam is."

"Belangrijkste bezienswaardigheden"

Ondertussen blijven de reacties maar binnenstromen. "Ik zie dat je al onze belangrijkste bezienswaardigheden hebt bezocht, goed gedaan!", klinkt het. "Ik moet die tour zeker zelf eens uitproberen." Nog een andere Australiër: "We hebben heel wat verrassende verkeersborden als je eenmaal in de outback terechtkomt. Zo'n tree kangaroo sign hoop ik zelf ooit in het echt te zien, maar de kans is klein want je komt ze haast nooit tegen." Zijn foto werd bovendien opgepikt door de internationale pers, onder meer de Britse krant Daily Mail wijdde er een artikel aan.