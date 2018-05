André Greipel snelt naar de zege in eerste rit Ronde van België

André Greipel (Lotto-Soudal) heeft de eerste etappe in de Baloise Belgium Tour op zijn naam geschreven. Hij was na 178km de snelste in de massaspurt, die ontsierd werd door een zware valpartij. Riccardo Minali (Astana) werd tweede, Tim Merlier (Veranda’s Willems-Crelan) spurtte naar de derde plek. Greipel is uiteraard de eerste leider.

Lotto-Soudal zakte met de eindwinnaar van vorig jaar af naar Buggenhout, de start- en aankomstplaats. Op het startpodium blikte hij nog even terug op een frusterende periode. “Het was frustrerend om de lenteklassiekers te moeten missen. Maar ik ga nu vol voor een tweede eindzege op rij.”

Titleholder @jenskeukeleire is going for a second GC win in a row. “It was really frustrating to miss the spring classics.” #BaloiseBelgiumTour pic.twitter.com/mr1exqDEkE — Baloise Belgium Tour (@belgium_tour) 23 mei 2018

Het parcours leende zich perfect voor een massaspurt, het venijn zou hem dus in de staart zitten. Na een rustige aanvangsfase trokken zes renners na 28 km op avontuur. Daarbij zaten drie Belgen: Aimé De Gendt (Sport Vlaanderen-Baloise), Kenny Molly (Aqua Service) en Dieter Bouvry (Cibel-Cebon). Zij kregen het gezelschap van Connor Dunn (AGO-Aqua Service), Giovanni Carboni (Bardiani) en Michael Boros (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice). Veel meer dan 2’30” voorsprong kregen de vluchters wel niet, vooral Lotto-Soudal maakte tempo in het peloton.

In the peloton the riders of @Lotto_Soudal are leading the chase. Current gap with the breakaway is 1:45. #BaloiseBelgiumTour pic.twitter.com/tFmIF3NztD — Baloise Belgium Tour (@belgium_tour) 23 mei 2018

Met de gouden kilometer in zicht verhoogde het peloton de snelheid en de nervositeit groeide, ook nadien. Op dik 10 kilometer van de meet leidde dat tot een stevige valpartij, slachtoffers waren onder meer Stijn Devolder en Magnus Cort Nielsen. De Deense spurter van Astana keerde wel verrassend snel terug in het peloton. Vooraan bleef Lotto-Soudal tempo maken, Wanty-Groupe Gobert stak een handje toe. Daan Soete (Pauwels Sauzen - Vasgoedservice) probeerde het nog alleen in de slotkilometers, maar werd overrompel.

Het werd zoals verwacht dus een sprint in de straten van Buggenhout. De Buyst trok perfect de spurt aan voor André Greipel. De Duitser was de sterkste, al had hij niet veel overschot.

Uitslag:

1. André Greipel (Lotto-Soudal) in 3u54’29”

2. Riccardo Minali (Astana) z.t.

3. Tim Merlier (Veranda’s Willems-Crelan)

4. Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert)

5. Bryan Coquard (Vital Concept)