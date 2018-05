GETEST. Nooit meer een ‘bad hairday’ dankzij deze behandeling?

Als het over haar gaat, geldt meestal: vrouwen met steil haar willen krullen, vrouwen met krullen willen een coupe Kim Kardashian. Het geheim van haar steile haren zit volgens kapper Jochen Vanhoudt niet alleen in goede genen, maar in behandelingen met keratine, die ook in zijn salon nog nooit zo populair waren. Tijd voor een test met mijn weerbarstig pluizig haar dat geen tang ooit helemaal glad kreeg. “Je leven zal veranderen’, belooft Jochen.

Hoe verloopt de behandeling?

Maak tijd, want je bent niet op een half uurtje buiten. Soms heeft je haar een ‘reset’ nodig, die alle restjes siliconen uit je haar haalt. Siliconen, die vooral in goedkopere shampoos zitten, leggen een laagje rond je haar waardoor de keratine zich niet kan hechten. Na die reset, waarvoor je een half uurtje onder een stomer zit, wordt je haar gewassen, gedroogd en met een borstel ingestreken met keratine. Het mengsel moet een half uur intrekken, je haar wordt opnieuw gewassen, gedroogd en dan strijkt de kapper tien keer (!) met een platte tang over elk lokje: de warmte zet keratine in je haarschubben vast. Reken dus op vier uur bij de kapper, langer als je lang en dik haar hebt.

Ruik je keratine in je haar?

Het keratinemengsel heeft een speciaal geurtje, maar het stinkt zeker niet. Tijdens het behandelen met de warme tang kan het zijn dat de keratine gaat dampen en je even de adem beneemt. Dat is niet bij iedereen zo: het ene haar ‘rookt’ meer dan het andere.

Is het resultaat geslaagd?

Ja. Mijn haar valt perfect, zelfs als er ik er geen moeite voor doe ziet het er glad en glanzend en gezond uit. Wassen, beetje droogblazen en that’s it. Het wordt iets sneller vettig, maar niet veel: ik was het één keer om de andere dag. Op internetfora wordt wel eens geklaagd over zwaar haar met weinig volume, maar ik vind het resultaat wel luchtig en natuurlijk. Wie veel volume wil, kan ook kiezen voor een ‘lichte’ keratinebehandeling, die het haar wel minder pluizig maakt, maar het volume en de krullen er niet uithaalt.

Voor en na de behandeling met keratine

Hoelang blijft het mooi?

Hangt een beetje van jezelf af: sommigen zeggen dat het effect maar een maand zichtbaar is, volgens Jochen duurt het veel langer als je het haar met de juiste producten verzorgt. Dat wil zeggen: laat de spullen in je badkamerkastje voor wat ze zijn en gebruik enkel aangepaste shampoo en conditioner. Zonder sulfaten, zouten of siliconen, want die breken de keratine af. Na twee maanden alleen wassen met deze producten, is mijn haar nog altijd glad. Maar sowieso moet je af en toe uitgroei laten bijwerken om het effect te behouden.

Zijn er dingen die je niet mag doen?

Zout in zwembaden en in de zee zijn niet lief voor keratine – een keertje kan het geen kwaad, maar probeer het te vermijden. Klinkt logisch, maar het is wel iets om rekening mee te houden als je graag zwemt of vaak op strandvakantie gaat. Kleuren kan wel, maar niet met henna, want dat legt ook een laagje rond je haar.

Is zo’n behandeling niet slecht voor je haar?

Keratine is een eiwit dat van nature in je haar zit en dat je haar gaat voeden. Het is dus goed voor je haar in zijn meest natuurlijk mogelijke vorm. Sommige producten bevatten chemische stoffen om het haar te ontkrullen, waardoor je haar er na de behandeling dof kan uitzien. Vraag aan je kapper welk merk hij gebruikt en google het even. Wees op je hoede als je ‘formaldehyde’ tegenkomt op de ingrediëntenlijst.

Hoeveel kost het?

Het is geen goedkope behandeling: reken op een kostenplaatje van 350 euro voor kort haar, dat kan oplopen tot 450 euro voor lang haar. Aangepaste shampoo en conditioner zijn inbegrepen. Zijn ze op, betaal je 25 euro per fles van 250 ml. Als je het effect wil behouden, moet je het af en toe bijwerken, een touch-up kost 350 euro. Opgepast met kappers die het goedkoper doen: het kan zijn dat ze chemische of verdunde producten gebruiken en dat het resultaat minder goed is.

Verandert het je leven echt?

Ja. Je bent in geen tijd klaar ‘s ochtends en de vraag ‘zit mijn haar wel goed’ is niet meer aan de orde, zelfs niet als het regent. Een beetje ijdel moet je wel zijn om daar elk half jaar honderden euro’s voor neer te tellen.

Uitgetest bij Clientology, www.clientology.be