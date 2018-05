De rockster onder de planten, zo wordt de cactus wel eens genoemd. Fier rechtopstaand met de stekels stoer vooruit. De plant vraagt in principe weinig aandacht, toch steken deze cactusverzamelaars er heel wat energie in. Begrijpelijk als je vijfduizend stuks in huis hebt.

Paul Theunis (63) uit Beringen, heeft twee serres nodig voor zijn 5.000 cactussen

“Toen we 35 jaar geleden gingen samenwonen, kochten we in de supermarkt onze eerste cactus voor op de vensterbank. Telkens ...