Belgische vrouwenploeg waterpolo komt voor het eerst sinds eind jaren ‘80 in actie op internationale toneel

De Black Waves, de nationale waterpoloploeg bij de vrouwen, treedt komend weekend (25-27 mei) voor het eerst sinds de late jaren ‘80 nog eens aan op het internationale toneel. Dan komt het team van Stefan Damman in actie op de EU Nations Cup in het Tsjechische Brno.

Op de EU Nations Cup nemen de Belgen het in groep A op tegen Ierland (25/05), Zuid-Afrika (25/05) en Wales (26/05). De top twee stoot door naar de halve finales. “Ik zou heel graag de halve finales bereiken. Dan kan het toernooi al niet meer stuk. Meer is bonus”, stelt Damman, die begin dit jaar de Spanjaard Gabriel Hernandez opvolgde. “Ik wil dat de groep met een supergevoel naar huis kan gaan en dat ze zeggen: ‘België is toch zo armtierig niet.’“

De Black Waves trokken de voorbije weken op stage naar Oostende, speelden tegen het gerenommeerde Rijsel en vorig weekend stond er nog een tweedaagse in Nederland op het programma (met duels tegen WOC Zuid en Jong Oranje). “De selectie is gemaakt op basis van een zestal certitudes, van wie ik de kwaliteiten heel goed ken. Daarrond zochten we naar homogene speelsters die de wil hebben om ervoor te gaan”, vervolgt Damman. “Voor iedereen is het een volledig nieuw avontuur en het enthousiasme is heel groot. Natuurlijk zijn we onervaren wat zulke evenementen betreft en daarom ben ik benieuwd hoe de meesten daarmee om zullen gaan. We hebben een sterke generatie, maar een waardemeter is er niet.”

De Belgische waterpolomannen werkten afgelopen weekend hun eerste internationale toernooi in tien jaar af. Op de EU Nations Cup verloren de Belgen van Zwitserland in de wedstrijd voor het brons.

De selectie:

Audrey Lemaire (CAL.BWC), Nona Laton (KGZV), Sien Verbeke (MZV), Sylvie Den Blauwen (KGZV), Hilke Nuyt (MZV), Leen Baudonck (KGZV), Fee Lampaert (MZV), Salina Smellers (IRL), Sofie Livens (KAZSC), Christelle Timperman (CAL.BWC), Janne Laton (KGZV), Alexia Vousdoukis (CAL.BWC), Lois Laton (KGZV).