Japanse zwemmer Junya Koga op doping betrapt

De Japanse zwemmer Junya Koga is betrapt op het gebruik van een verboden spierversterkend middel. Dat heeft de Japanse zwembond JSF woensdag bekendgemaakt. De 30-jarige Koga zwom in 2009 nog naar de wereldtitel op de 100 meter rugslag.

Koga riskeert een schorsing van vier jaar, en mag al zeker niet deelnemen aan de Aziatische Spelen die deze zomer op de agenda staan. De Japanner werd afgelopen maart betrapt op een controle buiten competitie uitgevoerd door het Wereldantidopingagentschap WADA.

“Ik heb het middel niet bewust genomen”, liet Koga in een reactie weten. “Ik schaam me, en voel me heel triest en gefrustreerd.”