Tot vanavond laat code geel in Limburg, morgen wellicht opnieuw code oranje

Na de stevige regenbuien van dinsdag is er ook woensdag nog kans op veel neerslag in ons land. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt daarom opnieuw voor een code oranje in Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Voor de provincies Antwerpen en Limburg geldt voorlopig code geel van woensdagmiddag tot 23 uur. Voor donderdag geldt in heel het land voorlopig code geel van 11 tot 23 uur, al verwacht het KMI dat de voorspelling naar code oranje zal worden bijgesteld.

Bij code geel is er plaatselijk kans op onweer. Een lokaal onweer is niet zonder gevaar. Er is kans op intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen die lokaal voor overlast kunnen zorgen.

Bij code oranje is er verspreid kans op hevig onweer met mogelijk overlast op meerdere plaatsen. Intense regenval, hagelbuien en/of blikseminslagen kunnen vrij grote schade veroorzaken. Overvloedige regen is mogelijk en kan voor wateroverlast zorgen. Wees dus op uw hoede en begeef u zo weinig mogelijk in het wegverkeer.

De laatste voorspellingen. Foto: rr

Veel regen verwacht

Woensdag is het in de voormiddag vaak bewolkt tot zwaarbewolkt. In de loop van de dag neemt de onweersactiviteit vanaf het zuidoosten toe. Er zullen zich opnieuw felle en soms stationaire onweders ontwikkelen, die lokaal kunnen gepaard gaan met hagel.

Volgens weerman David Dehenauw mogen vooral de inwoners van de zuidelijke helft van het land én het zuidelijke deel van Vlaanderen zich woensdag aan stevige regenbuien verwachten. “Hoe dichter bij de Nederlandse grens, hoe minder kans op regen en onweer. Hoe dichter bij de Franse grens, hoe groter de kans op problemen zoals wateroverlast.”

Donderdag opletten

Donderdag ziet de situatie er dan weer minder goed uit voor Vlaanderen. Voorlopig houdt het KMI de waarschuwing nog bij een code geel in het hele land, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dat ook dan veranderen in een code oranje. En dan zal vooral de noordelijke helft van het land stevige onweersbuien over zich heen krijgen.

“Uiteraard wachten we de situatie altijd goed af”, zegt David Dehenauw. “Maar waarschijnlijk zal er ook dan een code oranje afgevaardigd worden. En dan zien we toch dat de regenzones vooral richting Vlaanderen trekken.”

Vanaf vrijdag neemt de kans op buien af en stijgen de temperaturen richting de 30 graden. Nu is er dus nog regen en ellende, nadien wordt het dagenlang bijna tropische warm.

Speciaal noodnummer: 1722

De overheid houdt het noodnummer 1722 intussen open voor niet-dringende brandweerinterventies.

Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer, en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.