Nederland wil vissen met lood volledig verbieden

De Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten wil in sneltempo het gebruik van lood door sportvissers aan banden leggen. De komende drie jaar moet het gebruik met minstens 30 procent dalen en op langere termijn (2027) wil ze het gebruik van vislood helemaal verbieden voor het milieu en de gezondheid van de hengelaars. De koepelvereniging Sportvisserij Vlaanderen is voorstander van zo’n verbod en sensibiliseert haar 16.000 leden al geruime tijd.

In Nederland gaan 1,2 miljoen mensen één of meerdere keren per jaar vissen. Bijna elke hengelaar maakt daarbij gebruik van een loden verzwaring aan de vislijn. En zoals elke visser weet, gaat er al eens ...