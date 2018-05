Inhuldiging Cosmogolem

Diepenbeek - Op zondag 27 mei 2018 vindt de apotheose plaats van het Cosmogolem4Diepenbeek project. Dit project staat in het teken van ‘dromen worden kansen’ waarbij de kinderen van de Diepenbeekse scholen zich ingezet hebben om mee te werken aan een betere wereld en gezonde planeet. Centraal stond daarbij de bouw van een Cosmogolem, een beeld van kunstenaar Koen Vanmechelen, door de kinderen van Diepenbeek. De inhuldiging gaat gepaard met een optocht van kinderen met Cosmogolems door Diepenbeek en een groots Kinderfestival.

Tijdens het schooljaar 2017-2018 bouwden de kinderen van de Provinciale School Diepenbeek een eigen Cosmogolem. Kunstenaar Koen Vanmechelen creëerde deze houten reus en kindervriend die is uitgegroeid tot een internationaal symbool voor kinderrechten. Het houten beeld van bijna 4 meter bevat een houten luikje ter hoogte van het hart waardoor kinderen boodschappen en wensen in bescherming geven aan de Cosmogolem. De Cosmogolem krijgt een mooie plek op het Demerstrand in Diepenbeek waar de feestelijke inhuldiging plaatsvindt.

Het Cosmogolem4Diepenbeek project is een initiatief van Kiwanis Vrijheerlijckheid Diepenbeek in samenwerking met de Diepenbeekse scholen, het gemeentebestuur van Diepenbeek, kunstenaar Koen Vanmechelen en de cosmogolem vzw. De afgelopen maanden waren er talrijke kleine en grote initiatieven in de Diepenbeekse scholen waarbij kinderen onder andere via een leerlingenparlement werken aan een ‘betere en gezondere wereld’. Ze doen dat door aandacht te besteden aan kinderrechten en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Ook de ouders en andere Diepenbekenaren werden betrokken bij het project via infosessies en lezingen van onder andere Ignace Schops, directeur van het Nationaal Park Hoge Kempen en prof. Peter Adriaenssens, kinderpsychiater.

Op zondag 27 mei 2018 wordt de Cosmogolem feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van o.a. burgemeester Patrick Hermans, kunstenaar Koen Vanmechelen, gouverneur Herman Reynders, de initiatiefnemers van Kiwanis Diepenbeek, en uiteraard de kinderen die meewerkten aan de bouw van het beeld.

Om de Cosmogolem te verwelkomen is er eerst een optocht door de straten van Diepenbeek met de kinderen, versierde cosmogolems (alle scholen kregen een kleine cosmogolem), harmonie, dansers, … . Deze optocht vertrekt om 13u15 aan het Gemeentehuis in Diepenbeek. De kinderen zingen ook het Cosmogolemlied dat speciaal voor deze gelegenheid werd gecomponeerd door leerlingen van PXL-Music.

Bij aankomst aan het Demerstrand zal de feestelijke inhuldiging plaatsvinden waarbij enkele boodschappen van de kinderen worden overhandigd (via het luikje) aan de Cosmogolem. Nadien start het Kinderfestival (op het naburige grasland) met muziek van o.a. Crazy Disco Show en diverse workshops georganiseerd door jeugd- en ouderverenigingen, PXL, UCLL, UHasselt, kunstenaars, dansverenigingen gemeente Diepenbeek … (experimentjes & onderzoek Demerwater, blote voetenpad, creatieve workshops, dansinitiatie, …). Uniek is dat alle onderwijsinstellingen aanwezig in Diepenbeek participeren (kleuteronderwijs, lager onderwijs, middelbaar en hoger onderwijs). Het festival eindigt rond 18u30.

“Als Gemeentebestuur verwelkomen we deze Cosmogolem met open armen. Dit is een positief project dat niet alleen inspiratie biedt voor onze Diepenbeekse jongeren maar ook mensen bij elkaar brengt en onze gemeente op de kaart zet. Wij zijn erg blij dat onze Diepenbeekse scholen dit initiatief sterk steunden” zegt Patrick Hermans, burgemeester van Diepenbeek.

“Vele kinderen en jongeren hebben naar dit moment toegewerkt. We zijn trots op de dynamiek en het enthousiasme van de kinderen die elk vanuit hun talent meegewerkt hebben aan dit verbindende project. Deze Cosmogolem, die we met plezier schenken aan de Diepenbeekse gemeenschap, staat symbool voor een positief toekomstbeeld voor de kinderen. Dat is ook één van de wereldwijde doelstellingen van Kiwanis.” zegt Piet Stinissen, coördinator van het cosmogolem project bij Kiwanis Diepenbeek.

Ook Koen Vanmechelen, kunstenaar en ontwerper van de Cosmogolem is erg opgetogen over het Diepenbeekse project “De Diepenbeekse Cosmogolem is bijzonder geslaagd. Proficiat aan de jongeren en hun leraars die dit bouwden. Deze Cosmogolem wordt lid van de familie van golems die op meer dan 30 plaatsen in de wereld staan. Elk project is uniek, en elke gemeenschap geeft een eigen invulling. Maar centraal staat het kind, met zijn wensen en dromen. Het project in Diepenbeek verbindt kinderen, laat hen dromen en geeft hen inspiratie en hoop om onze wereld te versterken. Dat is voor mij de essentie van de Cosmogolem.”

Volgende Diepenbeekse scholen werken mee aan dit project: Gemeentelijke Basisschool Diepenbeek, Vrije Basisschool Lutselus, Vrije Basisschool Rooierheide, Vrije Basis &kleuterschool Het Paleis, basisschool GO De Loep, Provinciale School Diepenbeek, Sint-Gerardus.