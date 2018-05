Heusden-Zolder -

Na de Luchtfabriek in Zolder en Bike Valley en Ridley in Beringen, brengen de Koning en de Koningin morgen in Heusden-Zolder ook een bezoek aan CVO De Verdieping. De Verdieping is met meer dan 3.000 cursisten en 200 verschillende opleidingen één van de grootste centra voor Volwassenenonderwijs in Limburg. De nadruk ligt op technische opleidingen, en dat is niet onbelangrijk nu de vraag naar technisch geschoolde arbeidskrachten alleen maar toeneemt.