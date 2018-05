Flipkens stoomt door naar kwartfinales in Nürnberg

Kirsten Flipkens heeft zich woensdag geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel/250.000 dollar).

Flipkens versloeg in de achtste finales de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 506) in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-2. De wedstrijd duurde een uur en 35 minuten.

In de eerste ronde had Flipkens nog Alison Van Uytvanck (WTA 46) geklopt. In de kwartfinales neemt ‘Flipper’ het op tegen de winnares van het duel tussen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 18), het derde reekshoofd en de titelverdedigster in Nürnberg, en de Duitse Mona Barthel (WTA 122).