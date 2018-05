WNBA. Hind Ben Abdelkader en Indiana Fever verliezen derde keer op rij

Hind Ben Abdelkader heeft dinsdag ook haar derde wedstrijd met Indiana Fever in de WNBA verloren. Deze keer was Los Angeles Sparks te sterk: 70-87 (rust: 36-50).

De 22-jarige Brusselse point guard mocht 24 minuten opdraven voor de 4.742 toeschouwers in Indianapolis. Daarin was ze goed voor zes punten, een assist en een block. Het is het al het derde verlies op rij voor Indiana Fever.

Bij Los Angeles Sparks scoorde de Amerikaanse Karlie Samuelson, die volgend seizoen bij Castors Braine speelt, zes punten in veertien minuten speeltijd. Er stond in de wedstrijd geen maat op de Amerikaanse Nneka Ogwumike. De center van Los Angeles Sparks was goed voor een double-double met 25 punten en tien rebounds.

Donderdag treffen Hind Ben Abdelkader en Indiana Fever in eigen huis Washington Mystics, zaterdag trekken ze naar Connecticut Sun.