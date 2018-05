Stuart Weitzman ontslaat creatief directeur na amper een jaar voor wangedrag

In mei 2017 werd Giovanni Morelli aangesteld als nieuw creatief directeur bij het populaire schoenenmerk Stuart Weitzman, maar amper een jaar later wordt hij alweer de laan uitgestuurd. In een mededeling laat het bedrijf weten dat het besluit een gevolg is van zijn "wangedrag".

Stuart Weitzman heeft laten weten dat het naar een nieuw creatief directeur op zoekt gaat nadat het Giovanni Morelli heeft ontslagen. Opvallend, want Morelli volgde in mei 2017 als eerste Stuart Weitzman zelf op aan het hoofd van het gelijknamige schoenenlabel. De Italiaan had er al een lange carrière opzitten bij merken als Chloé en Marc Jacobs waar hij mee de accessoires ontwikkelde.

In een mededeling heeft het bedrijf nu laten weten dat het Morelli aan de deur zet wegens wangedrag. "Hoewel we de creatieve talenten van Giovanni bewonderen, heeft Tapestry (de multinational waaronder het schoenenlabel valt, red.) zich ertoe verbonden om een omgeving te creëren waar elk individu zich gerespecteerd voelt, en op sommige momenten voldeed zijn gedrag niet aan deze normen", zegt CEO Victor Luis.

Hoewel er voor de rest geen commenctaar werd gegeven, verwijst Business of Fashion toch naar de #MeToo-affaire. In de nasleep daarvan moest Stuart Weitzman ook al de samenwerking met fotograaf Mario Testino stopzetten nadat die werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.