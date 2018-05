Hond Boris uit Canvas-programma ‘Winteruur’ is niet meer

Boris, de hond uit het Canvas-programma ‘Winteruur’, is niet meer. De trouwe viervoeter, die eigenlijk Fieke heette, woonde in Merksplas bij haar baasje Tinne Geivers.

“Het ga je goed daarboven in de hondenhemel”, meldde Canvas woensdagmiddag op Twitter. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageerde niet veel later al: “Rust zacht, Boris! We bewaren de mooie herinneringen aan jou in Winteruur #ripboris.”

In ‘Winteruur’ nodigt Wim Helsen een bekende gast uit die zijn of haar favoriete tekst mag voorstellen. Naast hem op de zetel lag steeds Boris, die heel populair was bij de gasten en de kijkers thuis. Ook Helsen en het productieteam waren er zot van. Boris heeft zelfs een eigen Facebookpagina.

Boris heette eigenlijk Fieke en woonde bij haar baasje Tinne Geivers in Merksplas. Geivers zei enkele maanden geleden nog in Gazet van Antwerpen dat ze hoopte dat Fieke volgend jaar nog zou leven. “Ze is nu twaalf jaar oud”, vertelde Geivers toen. “Jammer genoeg worden honden als Fieke niet erg oud, dertien jaar ongeveer. Het zou fantastisch zijn, mocht ze volgend jaar nog leven. Ze heeft nu ook pijn aan haar heup, ik moet haar pijnstillers geven en vaak in die zetel zetten. Tijdens het eerste seizoen sprong ze er nog gewoon in.”

