Beruchte Schulenaar krijgt straf met uitstel voor doodsbedreigingen

Herk-de-Stad -

De 56-jarige Schulenaar Alain Bousse mag sinds woensdag 18 maanden cel met uitstel bijschrijven op zijn strafblad. Momenteel verblijft hij in de gevangenis van Leuven waar hij een straf van 12 jaar cel uitzit nadat hij zijn ex en haar zus meerdere keren met een mes gestoken had. De slachtoffers uit Herk-de-Stad overleefden wonderwel de aanslag op 4 november 2014.