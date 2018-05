Studio 100-topman Hans Bourlon eist excuses van Greenpeace na video met Maya de Bij-sigaretten: “Wat willen ze hiermee bereiken?”?

“We betreuren dit ten zeerste. Wat is de bedoeling hiervan? Kinderen wijsmaken dat Maya rookt of eenvoudigweg schofferen?” Dat heeft Studio 100-topman Hans Bourlon gezegd aan onze redactie als reactie op de nieuwe campagne van Greenpeace. In een parodiërende video laat de milieuorganisatie het Studio 100-figuurtje Maya de Bij reclame maken voor sigaretten “voor kleine kinderhandjes, met heerlijk zachte honingsmaak”.

“Voortaan kunnen kinderen ook van echte sigaretten genieten. Handig, in kleine pakjes voor de kleine kinderhandjes. Met de beste tabak en een heerlijk zachte honingsmaak”, zo luidt het in de Greenpeace-video (zie bovenaan artikel).

Na de spot volgt er nog een tekst met de “ware” betekenis van de video. “Natuurlijk promoot Maya geen sigaretten. Maar Maya promoot wel charcuterie voor kinderen, die slecht is voor de gezondheid”, klinkt het bij Greenpeace. “Charcuterie verhoogt het sterfterisico en het risico op ziektes zoals darmkanker, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Uit een studie van de organisatie bleek immers dat het vlees onder meer een te hoog zoutgehalte, verzadigde vetzuren, suiker en additieven bevatten.”

Greenpeace wil dat Studio 100 de charcuterie vervangt door gezonde vegetarische alternatieven of door vlees dat afkomstig is uit lokale en ecologische landbouw. “We betreuren dat ons figuurtje op deze manier misbruikt wordt”, zegt Studio 100-topman Hans Bourlon. “We voeren al een paar maanden gesprekken met Greenpeace, onder meer over de uitbreiding van ons voedselaanbod met vegetarische alternatieven en dan komen ze met zo’n video naar buiten? Zeer jammer.”

Bij Studio 100 is het de bedoeling “een zo breed mogelijk voedselgamma” aan te bieden. “We promoten groenten en fruit en hebben al heel wat gezonde voeding op de markt. We werken samen met bedrijven die zich aan de strikte regels rond voeding houden. Meer nog, we proberen zelfs beter te doen dan de regels en een voortrekkersrol te spelen. Zo hebben we ijsjes zonder suiker in de rekken liggen en concurreren we met Amerikaanse multinationals die wel ijsjes mét suiker verkopen. We doen zo veel mogelijk ons best, maar we willen niet zeggen tegen de mensen wat ze wel en niet mogen doen. We willen hen de keuze blijven geven.”

“Waarom viseren ze Maya?”

“De vergelijking tussen vlees eten en roken is ook buiten proportie”, vervolgt Bourlon. “En waarom viseren ze Maya? Maya rookt niet, want dat is schadelijk, kankerverwekkend. Waarom viseren ze een Vlaams bedrijf en bijvoorbeeld niet Mickey Mouse? Hebben ze schrik dat ze dan wel juridisch aangevallen zullen worden en alle hoeken van de kamer te zien zullen krijgen?”

“Wat ons heel hard raakt, is dat lang niet iedereen doorheeft dat het om een parodie gaat. We hebben al heel wat reacties gekregen van mensen die zich afvragen waarom Maya nu plots rookt? Veel kindjes zien de video, maar kunnen de tekst op het einde nog niet lezen en weten dus niet wat Greenpeace echt wil zeggen. Wat is de logica hierachter? Wil men de kinderen tonen dat Maya rookt of wil men gewoon schofferen?”

“Het wordt nog vreemder als je weet dat we nog niet zo lang geleden in Spanje een internationale campagne om de bijen te redden hebben gelanceerd. Samen met Greenpeace en mét Maya als centraal figuurtje. Het is bijzonder potsierlijk om die twee beelden nu naast elkaar te zien. Dat van Maya die de bijtjes wil redden en dat van Maya die rookt.”

(lees verder onder de foto en video)

Foto: studio 100

Duur filmpje

Volgens Hans Bourlon moet Greenpeace ook een pak geld opgehoest hebben om de video te maken. “Ik werk al lang genoeg in de sector om te weten hoeveel zoiets kost. Het is duidelijk met een reclamebureau gemaakt en dan spreek je al snel over een kostenplaatje van honderdduizenden euro’s. Als mensen aan Greenpeace denken, denken ze vaak aan de organisatie die walvissen gaat redden. Wie doneert, moet echter ook beseffen dat hun geld naar zulke video’s gaat”, aldus Bourlon.

Bij Studio 100 gaan ze de komende dagen bekijken of ze een klacht gaan indienen tegen Greenpeace. “We willen op zijn minst excuses.”