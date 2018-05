Rechtop peddelen steeds populairder, maar koop niet zomaar een goedkope plank

Van supermarktketen Lidl tot Action: opblaasbare SUP-boards vind je tegenwoordig niet alleen in gespecialiseerde sportwinkels. En dat is goed nieuws voor wie een betaalbaar exemplaar op de kop wil tikken om een tochtje te maken op het water. “Maar koop niet zomaar, want geen plank is gelijk”, zegt Frank Vanleenhove van Surfers Paradise in Knokke.

Bij Lidl kan je een stand up paddle, kortweg SUP-board, op de kop tikken voor 249 euro. Bij budgetketen Action kon je ze tot voor kort al beginnen oppompen voor 200 euro. Sportketens zoals A.S. Adventure en Decathlon hebben er dan weer vanaf respectievelijk 279 en 300 euro. De prijzen liggen een stuk lager dan die van harde planken, wat de sport voor veel mensen toegankelijk maakt. Maar zijn de opblaasbare boards eigenlijk een goed idee en waar moet je zoal rekening mee houden?

Een plank die past

Het allerbelangrijkste criterium is je gewicht. “Als je tachtig kilo weegt en je koopt een korte plank, dan is de kans groot dat je onstabiel zal staan. Daarnaast zal je drijfvermogen veel minder zijn. Een kindje kan perfect op een kleine plank, voor een volwassene is een langer model aangewezen. Check voor de aankoop dus zeker het volume, dat wordt uitgedrukt in aantal liter”, zegt Frank Vanleenhove die SUP-boards in 2004 als eerste vanuit Hawaï meebracht naar België.

Kim Kardashian staat op vakantie ook weleens op een SUP-board (nadat ze er eerst mee heeft geposeerd, uiteraard)

Welk water?

Het is ook een must om vooraf even na te denken waar je de sport wil gaan beoefenen. Er is immers een verschil tussen de vorm van boards voor op vlak water en exemplaren voor op zee. Met een plank met spitse voor- en achterkant ga je sneller, de stompere modellen zijn stabieler en brengen je trager vooruit. En hoewel er volgens Vanleenhove vandaag geen slechte opblaasbare SUP-boards meer bestaan, zijn duurdere modellen vaak gemaakt uit duurzamer materiaal en kunnen ze tegen een stootje. Op zee raadt hij zeker een hard model aan omdat de golven zo meer kunnen breken.

Het Moai SUP-board is verkozen tot het beste van 2018. Kostprijs: 599 euro

Tot slot is ook de peddel zelf van groot belang. “Een telescopisch model is aan te raden omdat je dat makkelijker kunt meenemen. Ga bij voorkeur voor een model in carbon. Dat is duurder, maar ook veel lichter dan aluminium en plastic. Een plastic peddel heeft trouwens de neiging om een beetje te plooien als je er veel kracht op zet, wat ertoe leidt dat je trager gaat. De breedte heeft ook een impact op je snelheid. Met een smalle peddel verhoog je de acceleratie, een breed exemplaar zal veel water opscheppen en is meer geschikt voor lange tochten waarbij snelheid weinig tot geen rol speelt. Maak dat de peddel ook past bij je lichaamsbouw: een fragiel gebouwd persoon, bijvoorbeeld, gaat het vlotst vooruit met een peddel met een smal schepvlak.”

Opblaasbare sup met rode accenten - Lidl - 249 euro / blauwe sup - Bol.com - 254,99 euro

Nog een tip voor wie zich een opblaasbaar board wil aanschaffen: elk pakket komt met een handpomp, maar de beweging kan belastend zijn voor je rug. Blaas bij voorkeur op met een compressor die je kunt aansluiten via de sigarettenaansteker van je wagen en werk af met de pomp tot je plank hard is. “Hoe slapper een plank, hoe minder vlot je vooruit gaat. Bovendien wil je niet het gevoel dat je op een luchtmatras staat. Een zogenaamde inflatable zal trouwens altijd iets meer trillen. Mijn voorkeur gaat naar een harde plank. Die biedt een totaal andere sportbeleving, maar is wel zwaarder en minder compact om mee te zeulen.”

Meer info over SUP-lessen en tochten via surfersparadise.be

