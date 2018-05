Duo gooit tijdens helse achtervolging autokrik op politiecombi: “Ik sloeg in paniek”

Beringen / Leopoldsburg -

“Alsof het om een scène uit een Amerikaanse actiefilm ging. Het is een hallucinant dossier”, zo omschreef advocate Rachelle Neven een politieachtervolging op 22 maart dit jaar. Een Beringenaar (43) en een man uit Mol (33) sloegen in hun Peugeot Partner in Leopoldsburg op de vlucht nadat de agenten hun voertuig wilden controleren.