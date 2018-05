Prins Harry aangevallen door bij tijdens speech, tot hilariteit van Meghan Markle

Een grappig moment tijdens het tuinfeest in Buckingham Palace. Tijdens een speech van Prins Harry ter ere van Prins Charles, die in november zeventig jaar wordt, kreeg hij dinsdag even het gezelschap van een vervelende bij. “Sorry, die bij valt me echt lastig”, liet hij weten, tot hilariteit van het publiek en zijn kersverse echtgenote Meghan Markle.

Het tuinfeest in Buckingham Palace was de eerste officiële verplichting voor het koppel sinds hun huwelijk, amper drie dagen eerder. Prins Harry had ook een speech voorbereid waarbij hij het onder meer had over “het enthousiasme en de energie” waarover zijn vader beschikt, wijzend op de vele liefdadigheidsinstellingen die hij steunt. Een bij die in de buurt van de prins vloog, speelde echter tijdelijk voor spelbreker. Het gelach bij zowel het publiek als zijn echtgenote Meghan Markle was een logisch gevolg.

De toespraak draaide niet enkel om Prins Charles. Harry maakte ook van de gelegenheid gebruik om even stil te staan bij de slachtoffers van de aanslag in Manchester, intussen iets meer dan een jaar geleden. 250 van de 6000 gasten waren niet toevallig hulpverleners die tijdens de noodlottige dag aan het werk waren.

Het officiële optreden was een van de redenen waarom het pasgetrouwde koppel nog niet op huwelijksreis vertrok. Normaal gezien zullen ze later dit jaar nog een reis maken naar Afrika.