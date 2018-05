Eén schrapt aflevering ‘Wereldkampioenen’ over Nainggolan

Eén gaat de aflevering van het Eén-programma Wereldkampioenen rond Radja Nainggolan niet uitzenden. De aflevering is twee weken geleden opgenomen in de veronderstelling dat de Rode Duivel zou meegaan naar het WK voetbal in Rusland, maar is ingehaald door de beslissing van bondscoach Roberto Martinez om Nainggolan thuis te laten.

De aflevering hermonteren bleek onhaalbaar, de aflevering opnieuw opnemen evenmin. Ben Crabbé sprak in de geschrapte aflevering met sportjournalist Karl Vannieuwkerke, Anderlecht-speler Olivier Deschacht en kunstenaar en KV Oostende-supporter Kamagurka over de kwaliteiten van Nainggolan, over hoe hij ons wereldkampioen zou maken en hoe zijn gespannen verhouding met de bondscoach op het WK in Rusland zou evolueren. Morgen zendt Eén de aflevering uit met Dries Mertens, er volgen nog afleveringen van Wereldkampioenen rond Eden Hazard, Romelu Lukaku en Vincent Kompany.