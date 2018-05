Drie minderjarigen opgepakt voor brutale tigerkidnapping in Herzele

Er zijn drie minderjarige verdachten opgepakt voor de brutale tigerkidnapping in Herzele van december vorig jaar. Dat bevestigt de federale politie.

Op zaterdag 16 december rond 17 uur kwam Katrien De Vuyst met haar twee kinderen van zes en zeven jaar thuis na een bezoek aan de kapper. Nadat de moeder via de achterdeur binnenkwam, stond ze in de woonkamer oog in oog met een man die gewapend was met een handvuurwapen. Op de bewakingsbeelden was later te zien dat op dat ogenblik twee kompanen wegvluchtten via de voordeur in de richting van de Kouterveldlaan.

(lees verder onder de video)

Video: TVO

De betrapte inbreker bedreigde de vrouw en eiste geld. De vrouw gaf 10 euro uit haar portefeuille, maar dat was niet voldoende. Ze werd gedwongen naar boven te gaan, waar ze de overvaller nog een som geld overhandigde. Hij eiste ook haar twee ringen. Vervolgens dwong de inbreker de vrouw en haar kinderen plaats te nemen in haar wagen en eiste hij hem weg te brengen naar Brussel West. Het slachtoffer was emotioneel en zei dat ze de weg niet kende. Ze stelde voor om de man naar het Sint-Pietersstation te brengen, waarmee hij instemde.

Foto: federale politie

Kort daarna veranderde de kidnapper van gedacht en eiste hij om hem om via Ninove naar Molenbeek te rijden. In Haaltert werd de vrouw gedwongen geld af te halen aan een bankautomaat. De gijzelnemer bleef intussen bij de kinderen in de wagen zitten. Nadien reden ze richting Brussel via Koekelberg. Toen de wagen in de Brusselse Koninginnelaan even moest stoppen in het verkeer, stapte de dader plots uit en verdween. “Pas toen heb ik mijn man kunnen bellen. Die heeft meteen de hulpdiensten verwittigd,” verklaarde Katrien na de feiten.

Enkele weken nadat het parket een oproep tot getuigen lanceerde, werden de drie verdachten geïdentificeerd en opgepakt, meldt de federale politie op Twitter. Het gaat om minderjarige mannen.