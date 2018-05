Yanina Wickmayer krijgt alsnog plek op hoofdtabel Roland Garros: “Was net een citytrip aan het boeken”

Yanina Wickmayer (WTA 107) staat op de hoofdtabel van Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen dat zondag van start gaat. Ze profiteert van het forfait van de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia (WTA 63), die door een rugblessure niet zal aantreden op het Parijse gravel. “Heel verrassend”, reageerde ze bij Sporza. “Ik was net een citytrip naar Barcelona aan het boeken, toen ik een mailtje kreeg. Ik kon niet leuker wakker worden.”

De 28-jarige Wickmayer blesseerde zich vorige week op het ITF-toernooi in het Slovaakse Trnava aan de rug, waardoor ze besliste verstek te laten gaan voor de kwalificaties van Roland Garros. Als één van de eerste reserves op de lijst hoopte ze op enkele afzeggingen, en met succes. Nu moet Wickmayer trachten te recupereren tegen zondag.

Wickmayer kan zo voor de elfde keer in haar carrière aantreden op Roland Garros. Elise Mertens (WTA 16), Alison Van Uytvanck (WTA 46) en Kirsten Flipkens (WTA 69) staan eveneens rechtstreeks op de hoofdtabel van het Parijse graveltoernooi. Ysaline Bonaventure (WTA 132) en Maryna Zanevska (WTA 153) komen nog in actie in de kwalificaties. Bij de mannen is enkel David Goffin (ATP 9) al zeker van een plek op de hoofdtabel. De Luikenaar kan nog het gezelschap krijgen van Ruben Bemelmans (ATP 111).

Chung, halvefinalist op Australian Open, geeft forfait

Chung Hyeon (ATP 20) zal niet deelnemen aan Roland Garros. De 22-jarige Zuid-Koreaan sukkelt al het hele gravelseizoen met een enkelblessure, zo maakte hij woensdag op Twitter bekend.

Omwille van die blessure moest Chung ook deze week afzeggen voor het ATP-toernooi in Lyon. “Een MRI-scan heeft aan het licht gebracht dat er vocht in de enkel zit. Een kleine ingreep is mogelijk nodig, gevolgd door een uitgebreide rustperiode”, aldus Chung.

Op de Australian Open stootte de Zuid-Koreaan in januari verrassend door tot in de halve finales. Daarin moest hij tegen Roger Federer opgeven wegens blaren op de voet.

Het tweede grandslamtoernooi van het seizoen gaat zondag van start in Parijs.