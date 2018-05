Mama's delen foto's van hoe hun lichaam er écht uitziet na de bevalling

Als je enkel op foto's van de sterren zou afgaan, zou je denken dat elke vrouw die pas is bevallen in een mum van tijd haar lijntje terug heeft, maar dat is natuurlijk voor de meesten niet de realiteit. Dat bewijst de Instagrampagina van TakeBackPostPartum. Mama's delen er beelden van hun flapperende buikjes, littekens en ellenlange striemen, want ook dat is moeder worden.

Heel wat vrouwen blijven na hun bevalling achter met striemen of een gerimpeld buikje. De normaalste zaak van de wereld, maar in de media zie je vooral bekende vrouwen opduiken die meteen weer helemaal in vorm zijn. Om kersverse mama's een hart onder te riem te steken en om aan te tonen dat het gangbaar is dat je lichaam niet direct of zelfs nooit meer het oude zal worden, werd de Instagrampagina TakeBackPostPartum opgericht.

Mama's kunnen er zelf foto's delen van hun nieuwe lijf, doodeerlijke beelden zijn het vaak. Met één boodschap: wees gelukkig met wie je bent ook al heeft de zwangerschap zijn sporen nagelaten op je lichaam, je hebt er een prachtcadeau voor in ruil gekregen. Zelf een foto en je verhaal delen? Dat doe je onder de hashtag #takebackpostpartum. Misschien prijk je dan binnenkort wel tussen al die mooie mama's.

