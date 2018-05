Xenia Bocholt goes Wild West

Kaulille

Bocholt - De vrouwen van Xenia Bocholt maakten zopas een ontspannend uitstapje. In Pony Express werden de dames een dag lang verwend en kwamen ze helemaal tot rust in de natuur.

De Xenia Vrouwen wandelenden door de Bocholter bossen tot aan Pony Express. Daar kregen ze een geweldige ontvangst. "We werden er verwend met een heerlijke picknick", klinkt het bij de dames. "Daarna stapten we op de koetsen om de charme en prachtige groene natuur van de Equidroom-route te beleven. De route bracht ons via de mooiste bospaadjes naar open vlakten, geurende velden en bomen in bloei. Op de pleisterplaats in Kaulille hielden we even halt, om met een glaasje cava de verjaardag van onze menner te vieren. Met paard en koets in het bos, dat is een prachtige ervaring voor mens en dier."