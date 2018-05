Laatste LAN-party in Regina Mundi Genk

Centrum

Genk - Counter Strike Global Offensive is een populair online computergame. Over heel de wereld zijn er jongeren die het spel spelen. Het is intussen een traditie dat de jonge ondernemers van Regina Mundi jaarlijks een LAN-party organiseren. Dit jaar vond die plaats op zaterdag 5 mei in de eetzaal van de school. Het zal meteen ook de laatste editie zijn in Regina Mundi. Volgend jaar verplaatst het evenement zich naar het Atlas College.

Tijdens de LAN-party konden de jongeren het tegen elkaar opnemen in het spel 'Counter Strike Global Offensive'. Voor de winnaars was er een prijs van 50 euro in de vorm van paysafe cards.

De leerlingen van 6 Marketing & Ondernemen en 6 IT & Netwerken investeerden heel wat tijd in de voorbereiding van dit evenement. Er werd gezorgd voor de technische kant, maar ook op organisatorisch vlak werden een heel aantal zaken in orde gebracht. Zo ontwierpen ze een mooie affiche en een website met de mogelijkheid tot inschrijven, stelden ze het spelreglement op enzovoort.

De leerlingen van Marketing & Ondernemen stonden in voor de catering. Heerlijke pizza’s en snacks stonden op het menu. Het was een geslaagde dag waarbij iedereen veel plezier bleefde. Bovendien leverde de LAN-party de mini-onderneming een fikse winst op.