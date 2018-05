Alleen eten? Nee, daar word je niet gelukkig van

Uit een nieuw Brits onderzoek blijkt dat alleen eten je allesbehalve gelukkig maakt. Eten in gezelschap heeft dan weer het omgekeerde effect. Toch maar iemand uitnodigen om samen mee uit eten te gaan dan?

De Britse supermarktketen Sainsbury's heeft samen met onderzoekers van Oxford Economics en het National Centre for Social Research meer dan 8.000 Britten gevraagd naar hoe ze zich voelen en hoe hun leven verbeterd zou kunnen worden. Algemeen ging het welbevinden de laatste zes maanden achteruit met 0,5 punten, goed voor een gemiddelde van 60,7. Voor die daling werd vooral gewezen naar het slechte weer, maar één iets bijzonder viel op.

Mensen die het gewoon zijn om in hun eentje te eten, scoorden door de band genomen liefst 7,9 punten minder op de geluksschaal dan het gemiddelde. Enkel mentale problemen zoals angstaanvallen en depressie leverden een nog slechtere score op van gemiddeld 8,5 punten minder. En ook het omgekeerde bleek waar te zijn, het eten in gezelschap zorgt ervoor dat je beter scoort en het heeft een soortgelijk effect als een bevredigend seksleven en een goede slaap.

Niet digitaal

"De kwaliteit van onze relaties en tijd doorbrengen met elkaar, kan heel wat helpen om onze levens te verbeteren. Er is niets beter dan de eenvoudige kracht van menselijke interactie", klinkt het bij de onderzoekers. "In plaats van constant in digitale interactie met elkaar te staan, zouden we beter meer tijd voor elkaar maken om samen te eten en te delen."