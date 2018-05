Verkeerschaos door wateroverlast: twee rijstroken dicht op E40 in Bertem

Op de E40 is woensdagochtend heel wat hinder door de zware regenval. Ter hoogte van Bertem waren een tijdlang drie rijstroken versperd door wateroverlast, intussen zijn nog twee rijstroken versperd. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan om de omgeving te mijden. Ook in de rest van Vlaanderen is het bijzonder druk op de baan. “Op de piek van ochtendspits hadden we 240 kilometer op de Vlaams snelwegen. Dat is veel, normaal zitten we op een werkdag op 160 kilometer”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

De hevige regen heeft de ochtendspits al danig in de war gestuurd. “Door het overtollige water zijn op de E40 ter hoogte van Bertem in de richting van de hoofdstad twee rijstroken afgesloten”, vertelt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Er ligt een plas van ruim 200 meter lang en die bedekt daar twee rijstroken. De hulpdiensten zijn ter plaatse om die plas weg te pompen, maar hoe lang dat gaat duren is niet duidelijk. Je verliest er momenteel een dik uur.”

“Ook pendelaars die uit Limburg komen via de E314 kunnen maar moeilijk invoegen op de E40 en staan daar ook al een uur aan te schuiven. We raden de mensen om te rijden via Antwerpen.”

UPDATE #E40 Wateroverlast in Bertem ? Brussel, momenteel 2 rijstroken beschikbaar, nog 2 rijstroken versperd. De brandweer is druk in de weer met opruimingswerken. Omleidingsadvies : https://t.co/rsOVn14UNO pic.twitter.com/L7PpSUDjhd — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 23 mei 2018

Ook voor de rest van Vlaanderen zorgt de hevige regenval voor hinder. “Op de piek van ochtendspits hadden we 240 kilometer op de Vlaams snelwegen. Dat is veel, normaal zitten we op een werkdag om en bij de 160 kilometer”, aldus nog Peter Bruyninckx.