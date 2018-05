Couleur Café vervolledigt line-up met 33 nieuwe dj’s

Brussel - Couleur Café heeft zijn line-up vervolledigd met liefst 33 dj’s die verspreid over vier podia van vrijdag 29 juni tot zondag 2 juli op het festival zullen optreden. De festivalgangers kunnen hun planning opmaken, want ook de timetable staat nu online.

Tot nu toe waren al 46 namen van live-acts op de Red, Green en Blue stages bekend, maar daar komen nog eens 33 namen bij van dj’s die op de Red Bull Elektropedia Black Stage, de Mamafoufou, het Dub Forest en in de Secret Bar de beste beats zullen draaien.

De Red Bull Elektropedia Black Stage krijgt elke dag een dj-collectief over de vloer met Supafly Collective, Frontal en Bloom Hill. Zij brengen heel wat special guests met zich mee. De Mamafoufou is al jaren bekend als dé cocktailbar van Couleur Café en die wordt dit jaar helemaal ondergedompeld in de Afro-Cubaanse sfeer met dansworkshops, fanfares en dj’s. Het Dub Forest komt deze editie tegemoet aan de dubliefhebbers met heel wat internationale gasten en in de Secret Bar zorgen de Balkanfanfare Borokov en een geheime gast-dj voor de nodige sfeer.

De festivalgangers kunnen vanaf nu ook het volledige speelschema van de artiesten terugvinden op de website van Couleur Café. Eerder kondigde het Brusselse festival al de komst aan van artiesten als Angèle, Coely, Selah Sue, Damso, Ziggy Marley en Melanie De Biasio.