Fernando Alonso na twee jaar opnieuw in Monaco: "Het wordt opwindend"

Komende zondag zal Fernando Alonso voor het eerst in twee jaar opnieuw deelnemen aan de GP van Monaco. de Spanjaard kijkt er na een jaartje afwezigheid alvast enorm naar uit.

Vorig jaar skipte de tweevoudige wereldkampioen Formule 1 de GP van Monaco om deel te nemen aan de Indy 500 in Amerika. Het was een ongelooflijke ervaring, al weet Alonso als geen ander dat ook de F1-race doorheen de smalle straten van Monaco alles in zich heeft om voor spektakel te zorgen.

"Het zal echt opwindend zijn om na de kleine break van vorig jaar opnieuw terug te keren naar Monaco!" blikt Alonso vooruit. "Ik heb enorm genoten van mijn deelname aan de Indy 500 maar Monaco is echt een zeer bijzondere plaats om te racen. Het is duidelijk waarom Monaco zo'n geweldige plaats voor een grand prix is."

Ondanks zijn leuke ervaring in de Indy 500 is Alonso toch enorm blij dat hij dit jaar opnieuw kan deelnemen aan de GP van Monaco.

"Op technisch vlak is het één van de meest uitdagende circuits van het jaar, simpelweg omwille van de enorme concentratie die je 78 ronden lang moet zien te behouden. Ook moet je op het vlak van verkeer, strategie en het weer zeer goed kunnen reageren."

"Ik kijk er naar uit om voor de eerste keer in twee jaar opnieuw in Monaco te racen en om te zien hoe de wagen er presteert. We kennen uiteraard de beperkingen van ons pakket. Een traag circuit zoals Monaco vraagt een zeer bijzondere afstelling van de wagen, compleet anders dan de andere circuits op de kalender. Iedereen moet zich zo goed mogelijk proberen aanpassen en zoveel mogelijk uit onze wagen proberen halen."

"Monaco is een circuit dat de neiging heeft om de onderlinge krachtsverhoudingen enigszins uit te vlakken. Zoals we in Spanje gezien hebben zorgt zelfs een goede kwalificatie er niet altijd voor dat je uit de problemen blijft. We moeten op zaterdag zo goed mogelijk proberen presteren en dan op zondag hard strijden zodat we zoveel mogelijk punten behalen," besloot Alonso.

