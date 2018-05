Amerikaanse auteur Philip Roth (85) overleden

De Amerikaanse auteur Philip Roth is overleden op 85-jarige leeftijd. Dat schrijft The New Yorker, het magazine waarin hij zijn eerste verhalen publiceerde.

Philip Roth, die veelal schreef over de Joodse identiteit en de politieke cultuur in de Verenigde Staten, laat een oeuvre na dat bestaat uit tientallen romans. Jarenlang gold hij als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur, maar nooit wist hij die te winnen.

In 1998 won hij wel de prestigieuze Pulitzerprijs voor zijn boek ‘Amerikaanse pastorale’. In 2012 kondigde Philip Roth aan dat hij zou stoppen met schrijven. Zijn laatste roman was ‘Nemesis’ uit 2010.